リアリティ番組「令和の虎」（Tiger Funding）の受験生版で、31歳の元ホスト男性が応募者として出演した際の動画が、総コメント2万8600件を超えるほどの注目を集めている。「30代で理三に行けることを証明したい」受験生版Tiger Fundingは、大学受験や留学などを目指しているものの金銭的な事情によって困っている学生らを対象として審査・出資を行う、YouTubeで配信されているリアリティ番組だ。物議を醸したのは、63人目の受験生
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