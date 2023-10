イギリスメディアのThe GuardianがAmazon従業員を対象に実施した調査により、一部の従業員が偽りの雇用契約の下で働かされていたことがわかりました。該当する従業員たちは派遣会社を通じて採用されていて、正規採用者の半分以下の給料しか支払われていない人もいました。Revealed: Amazon linked to trafficking of workers in Saudi Arabia | Amazon | The Guardianhttps://www.theguardian.com/technology/2023/oct/10/amazon-t