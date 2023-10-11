活動休止中だったガールズバンド、SILENT SIREN（サイレントサイレン）が、12月28日に開催の「COUNTDOWN JAPAN 23／24」（千葉・幕張メッセ）に出演し、活動を再開することを発表した。同バンドは、21年12月末の単独ライブをもって、活動を休止していた。この日の発表では「2021年12月30日より活動を休止しておりましたSILENT SIRENですが、12月28日のCOUNTDOWN JAPAN 23／24より活動を再開いたしますことをご報告させていただきま