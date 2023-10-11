京畿道高陽市（コヤンシ）議会の国民の力所属議員が男から暴行を受ける事件が発生した。事件に関連し、党レベルで法的対応をする計画だ。与党・国民の力高陽丙党員協議会によると、７日、党員協議会は毎週土曜日に一山（イルサン）湖水公園で開いている「一山サラン（愛）、土曜散策」行事をした。当日はキム・ジョンヒョク党員協議会委員長をはじめ、ソン・ドンスク市会議員と党員など約８０人が参加し、一山湖水公園を歩きながら