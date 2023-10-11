【AFP＝時事】米カリフォルニア州ハーフムーンベイ（Half Moon Bay）で9日、カボチャの重さを競う第50回ハーフムーンベイ・パンプキン・フェスティバル（Half Moon Bay Pumpkin Festival）が開催され、カバ1頭の体重に匹敵する「おばけカボチャ」が世界記録を打ち立てた。優勝したのは、ミネソタ州在住のトラビス・ギンガーさん。1247キロのカボチャを出品し、2位に113キロ以上の大差を付け、3万ドル（約450万円）の賞金を獲得し