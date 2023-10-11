日本と中国が共同で行った世論調査で、中国に対して「良くない」印象を持っている日本人が9割を超えました。調査開始以来、2番目に悪い結果となりました。【映像】共同世論調査の会見の様子日本の「言論NPO」と「中国国際出版集団」が8〜9月にかけ実施した共同世論調査によりますと、中国の印象を「良くない」「どちらかといえば良くない」と答えた日本人は合わせて92.2％に上りました。去年よりも4.9ポイント悪化しています。