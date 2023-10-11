米国の大学進学を決断した花巻東（岩手）の佐々木麟太郎内野手（３年）について米大手スポーツサイト「ジ・アスレチック」は１０日（日本時間１１日）、「日本の怪物、リンタロウ・ササキが米国の大学でプレーするためにＮＰＢを飛ばす」との見出しで伝えた。同サイトは日本の報道を受け、佐々木について「ＮＰＢで１位指名が予想されていた」、「高校通算１４０本塁打の日本記録を持つ１７歳」、「ＭＬＢのスーパースター、シ
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