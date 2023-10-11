サンキューマートとサンリオがコラボ！懐かしいキャラクターのオリジナルグッズが登場！ 人気アパレル・雑貨店の「サンキューマート」では2023年10月6日から懐かしのサンリオキャラクターコラボグッズを、全国の店舗と公式オンラインショップで入荷次第順次販売しています。懐かしいキャラクターの平成レトロデザインのアイテム！ 今回コラボするキャラクターは、1990年代後半から2000年代初頭にデビューした3種類です。「コロコロ
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