Gaming Factoryは、10月10日から開催中の「Steam Nextフェス」に合わせ、ドリフトレースゲーム『Japanese Drift Master』の体験版をSteam上にて公開している。 関連記事 数百本以上の期待の新作の体験版が遊べる「Steam Nextフェス」開催中。『ENSHROUDED』、『ROBOCOP: ROGUE CITY』など多数の新作を気軽に試せる一週間 『Japanese Drif Master』は、日本