８日、地震が発生したアフガニスタン西部ヘラート州で警備に当たるタリバン戦闘員ら/Ebrahim Noroozi/AP（ＣＮＮ）２０００人以上の死者を出したアフガニスタン西部の地震で、現地で被災者支援に当たる国際団体が国際社会の協力を呼びかけている。マグニチュード（Ｍ）６．３の地震は７日、ヘラート州ヘラート市の約４０キロ西部で発生。現場からの写真には、建物が倒壊して巨大ながれきの山と化した様子や、被災者が路上に集まっ
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