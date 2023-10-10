新車の「フリード」が買える価格にホンダは2023年10月6日、6年ぶりにフルモデルチェンジした新型軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」を発売しました。最上級モデルでメーカーオプションをすべて選択した場合、車両本体価格はいくらになるのでしょうか。純正アクセサリーを装備した新型「N-BOX カスタム」N-BOXは2011年に登場。ホンダ独自のセンタータンクレイアウトを採用したことや、エンジンを最小限のサイズに収めたことで