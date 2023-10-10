立憲民主党で「若手のホープ」と期待されている山下洋輔・千葉県議（45）が、自身の地盤である千葉県柏市内で泥酔した上、停めてある自転車を蹴り倒して逃走するなど“大暴れ”していたことが「週刊文春」の取材で分かった。防犯カメラの映像を入手した。【画像】 自転車を蹴り倒して逃走…泥酔して“大暴れ” する山下氏山下氏（本人HPより）山下氏は高校教師や教育コンサルタントなどの職を経て2011年に柏市議選に無所属で出