10月の３連休、佐賀市内で困った問題が持ち上がっていた。それは佐賀アリーナ周辺でのこと。周辺住民たちからは「アリーナに駐車場がない。（観客は）公共交通機関を使わないと」「無断駐車はやめてほしい。買い物している人は少ないのに駐車場はいっぱいで迷惑です」との声が聞かれた。佐賀アリーナ周辺の住民らを悩ませていたのは無断駐車。車を停めているのは5日に開幕したバスケットボールＢリーグの試合観戦に訪れるファンた