7日、パレスチナ自治区ガザでイスラエル軍の戦車を破壊するイスラム組織ハマスの戦闘員ら（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】7日に始まったパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスとイスラエル軍の戦闘は激しさを増し、双方の死者は10日までに計1500人を超えた。イスラエルのガラント国防相は9日、ガザの「完全封鎖」を命じ「電気や食料、燃料を遮断する」と宣言。ハマスはイスラエル軍がガザ市民を無警告で攻