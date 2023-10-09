イスラエルとハマスの衝突を巡り国連の安全保障理事会は8日、非公式の会合を開きました。各国からハマスを非難する声が相次ぎましたが具体的な対策は打ち出せませんでした。会合に先立ち、イスラエルのエルダン国連大使は写真や動画で国内の惨状を示したうえで「これはイスラエルにとっての911だ」とハマスの攻撃を強く非難しました。一方で、パレスチナのマンスール国連大使は「イスラエルはパレスチナ人の命と権利に対して