福島県南相馬市の消防団が、団員だった40代男性に1年半にわたり報酬を渡さなかった上、先輩団員が「嫌なら辞めて」などと退団を促していたことが関係者への取材で判明した。市は消防団に改善を求めて指導。毎日新聞は男性と先輩団員らのやりとりを録音した音声データを入手した。【写真まとめ】この消防団員の年額報酬各地で不適切管理が発覚、消防庁が通知消防団員の報酬を巡っては、各地の消防団で不適切な管理や流用が発覚