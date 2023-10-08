ジャーナリストの鈴木エイト氏が８日にＸ（ツイッター）に投稿。ジャニーズ事務所が１０月２日に開いた会見を運営したコンサルタント会社が記者の指名ＮＧリストを作成していたことが発覚するなど、疑念が生じている件で、「当日、私が抱いた最も大きな違和感は”客席”上手側の後ろの方に座っていた男性の存在とその言動だ」と指摘した。２日の会見では、司会者の指名などを巡って、不規則発言や怒号が飛び交う場面があった。