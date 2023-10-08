¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ò¼Â¸ú»ÙÇÛ¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬7Æü¤Ë»Ï¤á¤¿¹¶·â¤ò¤¦¤±¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÉüÇú·â¤òÌëÄÌ¤·Â³¤±¤¿¡£¼ï»ÒÅç¤Û¤É¤Î¹­¤µ¤ËÌó200Ëü¿Í¤¬Ì©½¸¤¹¤ë¸½ÃÏ¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¡£¥¬¥¶ºß½»¤Î¿Í¸¢³èÆ°²È¡¢¥Þ¥Ï¡¦¥Õ¥»¥¤¥Ë¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬8Æü¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë¾Ú¸À¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢±ê¤È¹õ±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î¹âÁØ¥¿¥ï¡¼=¥í¥¤¥¿¡¼¡Ö7Æü¤ÎÄ«6»þÈ¾