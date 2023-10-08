ÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¤Ë¤¢¤ë±Ø¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹â¹»¶µ»Õ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ñ¾ë¸©Î©ÀÐ²¼»çÊö¹â¹»¤Î¶µ»Õ¡¦±ü¸÷¿¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤Ï7Æü¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ÎÎ®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹±Ø¤Ç¾å¤ê¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»2Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê16¡Ë¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±üÍÆµ¿¼Ô¤Ïº¸Â­¼ó¤Ë¥Æ¡¼¥×¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤¿¾®·¿¥«¥á¥é¤Ç¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¤òÆ°²è¤Ç