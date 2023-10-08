²Î¼ê¤ÎÀÖÀ¾¿Î¤¬£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£À­²Ã³²ÌäÂê¤ÇÍÉ¤ì¤ë¸µ½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÆ°¸þ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£ÀÖÀ¾¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê»þÂå¤Ï¡Ö£Ë£Á£Ô¡¾£Ô£Õ£Î¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡££²£°£±£²Ç¯¤ËÂà½ê¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¥½¥í³èÆ°¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢º£Ç¯£··î¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡ÖÆÈÎ©¤·¤Æ£±£°¼þÇ¯ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤ºÇ¶á£±£°¼þÇ¯µ­Ç°£Ì£É£Ö£Å¤â¤ä¤é¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤ë