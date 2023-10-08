2Æü¡¢´ôÉì¸©¿ðÏ²»Ô¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡£¤½¤ÎÃÆ¤ß¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¶á¤¯¤Î²È¤ÎÄí¤òÆÍ¤­È´¤±¡¢½»ÂðÉôÊ¬¤Ë±¿Å¾ÀÊ¤¬¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥­¤òÆ§¤ó¤Ç¤â¤È¤Þ¤é¤º¡Ä¡×¤È¾×ÆÍ»þ¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤¬½»ÂðÄí¤Îºô¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¡Ä»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¡£ÀÖ¤¤¼Ö¤¬²èÌÌ±¦¤Ø¤ÈÄÌ¤ê²á¤®¤¿Ä¾¸å¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤­¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë²¡¤·Ìá¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÀÖ¤¤¼Ö¤¬²èÌÌ¤Ë¸½¤ì¡¢¥È¥é