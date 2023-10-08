¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2023/10/08¡ÛKinKi Kids¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬8Æü¡¢Åìµþ¡¦Äë¹ñ·à¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡×²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº®Íð¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º²ñ¸«¡¢µ­¼Ô¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë°æ¥Î¸¶²÷É§¢¡Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°éÀ®¶ÈÌ³¤ò´°Á´¤ËÅ±Âà¤·¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þ¶ÈÌ³¤Î¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¿·²ñ¼ÒÌ¾¡ÖSMILE-UP.¡Ê¥¹¥Þ