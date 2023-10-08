Maayan LubellNidal al-MughrabiAmmar Awad¡Î¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¡¿¥¬¥¶¡¿¥¹¥Ç¥í¥Ã¥È£¸Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡× - ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ò¼Â¸ú»ÙÇÛ¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤Î±þ½·¤Ç¤Ï¡¢ÁÐÊý¤ÇÌ±´Ö¿Í´Þ¤á£´£¸£°¿Í°Ê¾å¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤¿¡£¾×ÆÍ¤Ï£¸ÆüÌ¤ÌÀ¤âÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÌ±¤é¤ÏÈòÆñÀè¤ÇÂ©¤ò¤Ò¤½¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥¶¤Ë¶á¤¤¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÆîÉô¥¹¥Ç¥í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤ÎÌ±´Ö¿Í¤Î»àÂÎ¤¬¥¬¥é¥¹¤¬»¶Íð¤¹¤ëÆ»Ï©¤Ë²£¤¿¤ï¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÃæ¤Ç»à