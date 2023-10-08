¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎµÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÀ­²Ã³²¤ÇÂ¸Ë´¤Îµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬2Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¡£±¿±Ä¤òÃ´¤Ã¤¿¡ÖFTI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤¬¡Ö»ØÌ¾NGµ­¼Ô¥ê¥¹¥È¡×¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¼Ò²ñÅª¿®ÍÑ¤ò¤µ¤é¤Ë¼ºÄÆ¤µ¤»¤¿¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿FTI¤È¤Ï°ìÂÎ¨¡¨¡¡£¸µ¥­¥¹¥Þ¥¤¡¢¸µV6¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¹ðÈ¯¡Ä¸½Ìò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÈÀ­²Ã³²Èï³²¡É¤Ë¥¸¥ã¥Ë¥ª¥¿ÈáÌÄ¡þ¡þ