»°½Å¸©Ì¾Ä¥»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Ë¡ÖÆæ¤á¤·¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»Ô¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¿äÍý¾®Àâ²È¡¢¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¡Ê1894¡Á1965Ç¯¡Ë¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡£»ÔÌ±¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡Ö²ø¿ÍÆó½½ÌÌÁê¤¬¡¢²¿¤«¤¿¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È²ø¤·¤àÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£¡Ö·º»ö¡Ê¥Ç¥«¡Ëº²¡×¤ËÉé¤±¤Ì¡Öµ­¼Ôº²¡×¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¡¢¿¿Áê¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¸µ¥¢¥Ã¥×¥ë¼Ò°÷¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÇÀ²È¤È¶¨¶È¶áÅ´Ì¾Ä¥±ØÀ¾¸ý¤ò½Ð¤ë¤È¡¢²ø¿ÍÆó½½ÌÌÁê¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡ÖÆæ¤á¤·