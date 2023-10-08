元世界２階級制覇王者の亀田和毅（３２＝ＴＭＫ）が、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３０＝大橋）に全面謝罪だ。ボクシングイベント「３１５０ファイトｖｏｌ．７」（７日、東京・大田区総合体育館）で行われたＩＢＦ世界フェザー級２位決定戦で、同級８位のレラト・ドラミニ（南アフリカ）に判定１―２での敗北。「今回、素晴らしい舞台を整えてもらって、メインにしていただいたのに。お兄ちゃんに
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