ブラム・ストーカーが1897年に発表したホラー小説「吸血鬼ドラキュラ」に登場するドラキュラ伯爵のモデルは、15世紀のワラキア公国君主であるヴラド3世であるといわれています。串刺し公(ツェペシュ)としても知られるヴラド3世が、涙に血が混じる病気に苦しめられていたという論文が発表されています。Count Dracula Resurrected: Proteomic Analysis of Vlad III the Impaler’s Documents by EVA Technology and Mass Spectromet