Guy FaulconbridgeVladimir Soldatkin[¥â¥¹¥¯¥ï £µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï£µÆü¡¢¥í¥·¥¢Ì±´Ö·³»ö²ñ¼Ò¥ï¥°¥Í¥ëÁÏÀß¼Ô¤Î¥¨¥Õ¥²¥Ë¡¼¡¦¥×¥ê¥´¥¸¥ó»á¤¬Åë¾èµ¡ÄÆÍî¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¡Æâ¤Ç¤Î¼ê¤ê¤å¤¦ÃÆÇúÈ¯¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥×¥ê¥´¥¸¥ó»á¤ÎÅë¾è¤·¤¿¾®·¿µ¡¤Ï£¸·î£²£³Æü¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤«¤é¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤ËÄÆÍî¡£Æ±»á¤äÂ¾¤Î¥ï¥°¥Í¥ë´´Éô¤Ê¤É·×£±£°¿Í¤¬