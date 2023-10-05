¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬¡¢10·î2Æü¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢»ØÌ¾¤·¤Ê¤¤µ­¼Ô¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖNG¥ê¥¹¥È¡×¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¡¢5Æü¡¢²ñ¸«¤Î±¿±Ä¤òÃ´Åö¤·¤¿¡ÖFTI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤¬¼Õºá¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¡¢²ñ¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¡Ö¶¦±éNG¡×¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â³Æ½ê¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢2021Ç¯9·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡Ù¡ÊMBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ç¡¢µÈËÜ¶½¶È¤È¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Î´Ö¤Ç¤«¤Ä¤Æ¡Ö¶¦±éNG¡×¤Î»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤¬ÇË¤ì¤¿