見た目の愛らしさや運動能力、独立性の高さなどを理由にネコを称賛する人は多くいますが、世界有数の自然史系博物館として知られるロンドン自然史博物館で働く進化生物学者のゴスワミ氏は、科学的な視点から「ネコの進化的な完璧さ」を解説しています。Cats Are Perfect. An Evolutionary Biologist Explains Why - Scientific Americanhttps://www.scientificamerican.com/article/cats-are-perfect-an-evolutionary-biologist-ex