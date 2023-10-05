青森県十和田市の旧・三本木農業高校（現・三本木農業恵拓高校）で2021年12月、校内の牛舎で実習をしていた男子生徒（当時2年生）が頭部を負傷し、重体となった事故について、外部の専門家による事故調査委員会が4日、最終報告書をまとめ、県教育委員会に提出した。事故の最大の原因について、「学校の組織的な安全対策が不十分だった」と指摘した。最終報告書によると、事故は男子生徒が牛舎を清掃中に発生。牛が生徒を威嚇す