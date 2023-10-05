読売テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ダウンタウンDX』(毎週木曜22:00〜)が5日に放送される。武井壮＝読売テレビ提供○■武井壮、LINE登録人数は1800人今回は「人見知り芸能人 VS コミュ力高い芸能人SP」 と題し、人見知り芸能人とコミュ力高い芸能人がスタジオに集結。アンミカ、伊藤一朗(Every Little Thing)、滝沢カレン、武井壮、千原ジュニア(千原兄弟)、中山美穂、野呂佳代、FUJIWARAがゲスト出演し、コミュ力高い芸能