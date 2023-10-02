箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）は２日、第１００回箱根駅伝予選会（１０月１４日、東京・立川市）に出場する大学、大学院と登録選手を発表した。今回の参加資格は例年の「関東学生陸上競技連盟男子登録者」から「日本学生陸上競技連合男子登録者」に広がり、全国の大学が参加可能になったため、関東学連以外からは、北海道学連の札幌学院大、東海学連の皇学館大、愛知工業大、中京大、北信越学連の信州大