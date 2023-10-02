ジャニーズ事務所の性加害問題で、記者会見する（左から）山田将之弁護士、井ノ原快彦氏、東山紀之社長ら＝2日午後、東京都内のホテルジャニーズ事務所が2日、ジャニー喜多川元社長による性加害問題で、社名を変更し、被害者への補償を終えた後に廃業すると発表したことを海外メディアも速報した。台湾メディアは「61年間にわたる日本の神話に終止符」と報道。韓国メディアは「事実上解体へ」と伝えた。ジャニーズ人気が高い台

◆ジャニーズ事務所が記者会見