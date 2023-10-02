ABEMAは、X（旧Twitter）上では日本初となる、アニメ1話分の全編無料公開することを発表した。2023年新作秋アニメ『聖剣学院の魔剣使い』第1話を、「ABEMA」アニメ公式Xにて本日10月2日26時より、全編無料公開する。【画像】公開された『聖剣学院の魔剣使い』のビジュアル『聖剣学院の魔剣使い』は人気シリーズ「精霊使いの剣舞」の著者・志瑞 祐と、「ガーリー・エアフォース」のイラストレーター・遠坂あさぎによる同名ライ