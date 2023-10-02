台東区の松村智成区議（自民党）が「偏向した教材や偏った指導があれば（子どもを）同性愛に誘導しかねない」と発言した問題をめぐり、2日、松村区議が副委員長を務める区民文教委員会があった。一部の委員が謝罪や撤回を求めたが、松村区議はいっさい発言をしなかった。松村区議の発言は、LGBT理解増進法が6月に成立したことを受け、教育現場での取り組みについて尋ねた9月20日の区議会一般質問であった。発言後、「科学的根