10月2日、ジャニーズ事務所が開いた記者会見で、30年来のジャニーズファンを自称する女性ライターが質問に立ち、マスコミのジャニーズ報道に対し、「（ジャニーズ事務所への）イジメじゃないか」「それこそ人権侵害」とメディア批判を展開する一幕があった。【写真】1人で外泊…妻が夫の浮気を疑い、興信所に調査依頼結果にSNS爆笑「撮られた写真面白すぎ」ライターを名乗る女性は質問で「私は30年来のジャニーズの大ファン」「