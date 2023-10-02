9月15日から公開されたアニメ『プリキュア』の劇場版最新作『映画プリキュアオールスターズＦ』が興収10億円を突破した。シリーズ最高興収の15周年記念作品『映画HUGっと！プリキュア▽ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ（▽＝ハート）』（累計：観客動員99万3000人／興収11億5000万円）の記録更新が目前となっている。【画像】歴代主人公が集結！『映画プリキュア』場面カット興行通信社によると、今週の動員ラン