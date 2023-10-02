杭州アジア大会で銅メダルに輝いたバレーボール男子日本代表の高橋慶帆（けいはん）が２日までに自身のＳＮＳを更新し、アジア大会でのショットをアップした。高橋は「アジア競技大会３位沢山の応援ありがとうございました！！」とつづり、仲間との写真を複数投稿。「初の代表シーズンで見るもの感じるもの全てが新鮮で貴重な経験をさせて頂きました。素敵な先輩方やサポートしてくださるスタッフの皆さんと生活を共にし、様