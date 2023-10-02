愛知県瀬戸市で保育園を運営する社会福祉法人の前理事長が、園の積立金など2億4000万円余りを横領していたことが分かりました。 瀬戸市の社会福祉法人「菱野団地子どもセンター」によりますと、前理事長の男性(64)が在職中の2023年8月までの約4年間に、園の建て替えなどの積立金2億4000万円余りを横領したということです。 前理事長はSNSで知り合った人物に「ウェブ上で出店すると儲かる」と誘われ、横領した金