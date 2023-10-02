ロッテは、ロングセラーブランド「スイカバー」より、毎年、春夏限定で販売している『スイカ＆メロンバー』のおともだちアイスとして、秋冬限定『チョコ＆バニラバー』を9日より全国で販売開始する。【画像】ココアクッキー入りの2種アソート！国内初の竹スティック使用スイカバーと同じ三角形のアイスで、味は、チョコ味とバニラ味が楽しめる 2 種アソートにココアクッキーが入った仕立てとなっている。スティックには、一