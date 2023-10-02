３６人が死亡し３２人が重軽傷を負った令和元年７月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪などに問われた青葉真司被告（４５）の裁判員裁判の第１１回公判が、２日午前１０時半から京都地裁で開かれる。京アニの八田英明社長らが証人として出廷し、当時の会社の組織体制や事件の影響などについて証言するとみられる。９月２７日の前回公判では現場にいた社員２人の証人尋問が行われた。テレビ局の取材予定があったというあの
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