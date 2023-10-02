「地球環境に配慮した最新のエコシステム」などとうたって販売されたマンションにも関わらず、施工に不備があったとして、住民が販売会社のなどを相手取り計8千万円の損害賠償を求める訴訟を福岡地裁小倉支部に起こした。【写真】住民が指摘する排気ダクトの欠陥。防火に不適切な蛇腹状のタイプが使われ、断熱材の被覆も不足しているという＝住民提供マンションは、2017年11月に完成した北九州市小倉北区の「シティガーデンBON