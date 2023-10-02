◇パ・リーグ日本ハム4−3ソフトバンク（2023年10月1日ペイペイD）日本ハムが、上沢直之投手（29）の今オフのポスティングシステムでのメジャー移籍を容認する方向であることが1日、分かった。チームは2年連続最下位に沈んでいるが、昨オフの契約更改交渉で球団にメジャー挑戦を直訴した右腕の希望を尊重する構えだ。今季最後の登板となったこの日のソフトバンク戦で6回8安打3失点と粘投し、チームトップの9勝目をマーク