性加害問題で揺れるジャニーズ事務所の新社名候補に「ＳｍｉｌｅＵｐ（スマイルアップ）」が急浮上したことが１日、分かった。同事務所はコロナ禍に社会貢献を行う「Ｊｏｈｎｎｙ'ＳＳｍｉｌｅＵｐ！Ｐｒｏｊｅｃｔ」の一環で医療従事者に総額３億６０００万円相当の物資を提供。関係者によると、新たな社名で性加害を行ったジャニー喜多川元社長（２０１９年死去）と決別し、再建を目指す。２日午後２時に東京都内で会見