「燃料を入れ間違えた…」セルフガソリンスタンドで注意したいトラブル ©scharfsinn86/stock.adobe.com セルフガソリンスタンドは、販売価格がフルサービス店に比べ安く設定されており、今では全国に普及しています。 しかし、セルフ給油時に起こりうるトラブルが「指定されている燃料と違う種類のものを給油してしまう」こと。間違った種類の燃料を入れ、そのまま走行してしまうと、車の重大な不具