iPhone 15 ProおよびiPhone 15 Pro Maxで報告されている異常発熱問題をAppleが認め、ハードウェアではなくソフトウェアが原因であると声明を出しました。AppleはiOS 17のソフトウェアアップデートで異常発熱問題を修正すると約束しています。Don’t blame the titanium frame: Apple confirms iPhone 15 Pros are overheatinghttps://www.idownloadblog.com/2023/09/30/apple-comments-iphone-15-pro-overheating-software-fix/App