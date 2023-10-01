44本塁打でア・リーグ本塁打王争いでトップに立つエンゼルス・大谷翔平投手（29）が初のタイトル獲得をほぼ手中に収めた。本塁打王争いは30日（日本時間1日）、39本と5本差に迫っているレンジャーズ・ガルシアがマリナーズ戦に「4番・右翼」で先発出場も4打数1安打ながらノーアーチに終わった。また、37本で7本差のヤンキース・ジャッジも同日、ロイヤルズ戦に「2番・DH」で先発出場も4打数1安打、こちらもノーアーチだった