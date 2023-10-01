大阪市は９月２６日、住宅・土地統計調査で西成区を担当する男性調査員が、Ｘ（旧ツイッター）に対象の住人の氏名などの個人情報を含む画像を投稿し、不特定多数に閲覧できる状態にしたと発表した。府職員が投稿に気付いた段階で約２００人が閲覧していたという。発表では、男性は同日午前１時頃、画像３枚を投稿。うち１枚は調査対象の住宅の範囲を示した図で、４５世帯分の住宅の位置や男性が書き込んだ３２人分の氏名が含ま