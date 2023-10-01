全国で「高級老人ホーム」が多い市区町村はどこなのでしょうか。老人ホームポータルサイト『LIFULL 介護』を運営する、株式会社LIFULL senior（ライフル シニア／東京都千代田区）が、このほど発表した「入居金2000万円以上の高級老人ホーム」に関するレポートによると、「東京都世田谷区」が最も多いことが分かりました。【表】高級老人ホームが多い「路線」「駅」「市区町村」ランキング調査は、2023年8月に同サイトで情報公開さ